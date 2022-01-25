لبنان

وزير الطاقة يترك جلسة الموازنة.. ما السّبب؟

Lebanon 24
25-01-2022 | 04:35
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غادر وزير الطاقة وليد فياض جلسة مناقشة الموازنة التي تُعقد في السراي الحكومي، متوجهاً إلى منطقة المصنع لاستقبال وزير الطاقة السوري غسان الزامل الذي يزور لبنان حيث يعقد سلسلة من اللقاءات. 
وإثر مغادرته الجلسة، قال فياض: "يتم في الجلسة عرض البنود بطريقة تسلسلية، وكانت لي اليوم مداخلة تتعلق بمعالجة طريقة العمل التي يجب ان تبنى على أهداف ومن ثم على الخطة ومن بعدها يأتي دراسة الموازنة التي يجب أن تكون انعكاساً لخطة ولأهداف. لقد طرحت هذا الرأي وطمأنني دولة الرئيس نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل بأن هذا الأمر موجود وسيأتي تباعاً".
وأضاف: "كذلك تمنيت النظر الى الموازنة برؤية شاملة تتضمن كل الإيرادات والنفقات والبدء بالمعالجة من الكبيرة الى الصغيرة، وبحث الامور المهمة وعدم التلهي بالتفاصيل".
 
وعن الرؤية الاقتصادية، قال فياض: "لقد تناولها وزير المالية امس وعرض الضرورات والاهداف التي تحكمنا والتي بنيت على أساسها  الموازنة".
وأشار فياض إلى أنه "غادر الجلسة لاستقبال وزير الطاقة السوري على المصنع من أجل توقيع إتفاقية عبور الطاقة"، موضحاً أن "عقد تزويد الطاقة سيوقعه مع وزير الطاقة الأردني الذي سيصل الى بيروت بعد ظهر اليوم".
وعن تزويد مصر  لبنان بالغاز وبسعر مخفض اقل من السعر الذي تدفعه أوروبا، قال فياض: "يأخد الاوروبيون الغاز المسيل، بينما نحصل نحن على الغاز بواسطة الانابيب وعن طريق اتفاقية طويلة الأمد، ولقد حصلنا على سعر جيد جداً". 
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