16
o
بيروت
20
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
وزير الطاقة يترك جلسة الموازنة.. ما السّبب؟
Lebanon 24
25-01-2022
|
04:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
غادر وزير الطاقة وليد فياض جلسة مناقشة الموازنة التي تُعقد في السراي الحكومي، متوجهاً إلى منطقة المصنع لاستقبال وزير الطاقة السوري غسان الزامل الذي يزور لبنان حيث يعقد سلسلة من اللقاءات.
وإثر مغادرته الجلسة، قال فياض: "يتم في الجلسة عرض البنود بطريقة تسلسلية، وكانت لي اليوم مداخلة تتعلق بمعالجة طريقة العمل التي يجب ان تبنى على أهداف ومن ثم على الخطة ومن بعدها يأتي دراسة الموازنة التي يجب أن تكون انعكاساً لخطة ولأهداف. لقد طرحت هذا الرأي وطمأنني دولة الرئيس نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل بأن هذا الأمر موجود وسيأتي تباعاً".
وأضاف: "كذلك تمنيت
النظر الى الموازنة برؤية شاملة تتضمن كل الإيرادات والنفقات والبدء بالمعالجة من الكبيرة الى الصغيرة، وبحث الامور المهمة وعدم التلهي بالتفاصيل".
وعن الرؤية الاقتصادية، قال فياض: "لقد تناولها وزير المالية امس وعرض الضرورات والاهداف التي تحكمنا والتي بنيت على أساسها الموازنة".
وأشار فياض إلى أنه "غادر الجلسة لاستقبال وزير الطاقة السوري على المصنع من أجل توقيع إتفاقية عبور الطاقة"، موضحاً أن "عقد تزويد الطاقة سيوقعه مع وزير الطاقة الأردني الذي سيصل الى بيروت بعد ظهر اليوم".
وعن تزويد مصر لبنان بالغاز وبسعر مخفض اقل من السعر الذي تدفعه أوروبا، قال فياض: "يأخد الاوروبيون الغاز المسيل، بينما نحصل نحن على الغاز بواسطة الانابيب وعن طريق اتفاقية طويلة الأمد، ولقد حصلنا على سعر جيد جداً".
تابع
الأكثر قراءة
فيديو حصري لجريمة القتل أمام ملهى ليلي في بيروت.. هكذا حصلت
Lebanon 24
فيديو حصري لجريمة القتل أمام ملهى ليلي في بيروت.. هكذا حصلت
13:53 | 2022-01-24
24/01/2022 01:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات مسلحة على طريق المطار... هذا ما يحصل (فيديو)
Lebanon 24
اشتباكات مسلحة على طريق المطار... هذا ما يحصل (فيديو)
08:32 | 2022-01-24
24/01/2022 08:32:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرٌ جديد للبنزين غداً.. إليكم كم سيصبح ثمنه
Lebanon 24
سعرٌ جديد للبنزين غداً.. إليكم كم سيصبح ثمنه
14:06 | 2022-01-24
24/01/2022 02:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
نجلُ سعد الحريري يعلّق على قرار والده الأخير.. هذا ما قاله
Lebanon 24
نجلُ سعد الحريري يعلّق على قرار والده الأخير.. هذا ما قاله
15:25 | 2022-01-24
24/01/2022 03:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أسباب انخفاض الدولار تتوضّح.. ماذا قال الخبراء عن "انتعاش الليرة"؟
Lebanon 24
أسباب انخفاض الدولار تتوضّح.. ماذا قال الخبراء عن "انتعاش الليرة"؟
12:00 | 2022-01-24
24/01/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:08 | 2022-01-25
آخر مستجدات جلسة مناقشة الموازنة.. أين أصبح البحث؟
07:25 | 2022-01-25
الإنترنت قد ينقطع عن لبنان في حالة واحدة.. متى سيحصل ذلك؟
07:21 | 2022-01-25
باسيل يغازل "القومي السوري"!
07:48 | 2022-01-25
"التيار" يحضّ مناصريه على مساندة "الطائفة السنية".. فماذا أوصاهم بشأن الحريري؟
07:38 | 2022-01-25
إعلان من وزارة الصحة حول تصريح الدخول للوافدين ونتيجة PCR
07:37 | 2022-01-25
الوزير فياض: نستكمل مع الفرنسيين إطلاق مبادرة الطاقة الشمسية للمدارس
فيديو
مُجدداً قضية "قتيل" فيلا نانسي عجرم إلى العلن.. خبيرة جنائية تطالب بنبش القبر وتكشف تفاصيل جديدة! (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً قضية "قتيل" فيلا نانسي عجرم إلى العلن.. خبيرة جنائية تطالب بنبش القبر وتكشف تفاصيل جديدة! (فيديو)
03:00 | 2022-01-25
25/01/2022 14:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر (فيديو)
10:13 | 2022-01-22
25/01/2022 14:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فيلم "أصحاب ولا أعز" يُثير ضجة.. منى زكي تُفاجئ الجمهور بمشهد خلع ملابسها الداخلية!
Lebanon 24
فيلم "أصحاب ولا أعز" يُثير ضجة.. منى زكي تُفاجئ الجمهور بمشهد خلع ملابسها الداخلية!
02:00 | 2022-01-22
25/01/2022 14:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact