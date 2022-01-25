لبنان

قصر عدل طرابلس من دون كهرباء (صورة)

Lebanon 24
25-01-2022 | 04:44
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انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر قصر عدل طرابلس من دون كهرباء، والظلمة تطغى على المكان، بالوقت الذي يستعمل عدد من الاشخاص ضوء الهاتف للانارة.
 
 
 
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قصر عدل

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