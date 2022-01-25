قصر عدل طرابلس من دون كهرباء (صورة)

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر قصر عدل طرابلس من دون كهرباء، والظلمة تطغى على المكان، بالوقت الذي يستعمل عدد من الاشخاص ضوء الهاتف للانارة.