لبنان

خبرٌ سار إلى اللبنانيين.. إليكم موعد تحسّن الكهرباء

Lebanon 24
25-01-2022 | 04:50
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أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض، اليوم الثلاثاء، أنه "يتوقع أن تتحسّن التغذية الكهربائية خلال فترة الربيع"، مؤكداً أن العمل مستمرّ لتحقيق ذلك. 
 
وأثناء مغادرتهِ جلسة مناقشة الموازنة المنعقدة في السراي الحكومي، قال فياض عن ملف تزويد مصر لبنان بالغاز وبسعر مخفض اقل من السعر الذي تدفعه أوروبا: "يأخد الاوروبيون الغاز المسيل، بينما نحصل نحن على الغاز بواسطة الانابيب وعن طريق اتفاقية طويلة الأمد، ولقد حصلنا على سعر جيد جداً". 
 
وأشار فياض إلى أنه "غادر الجلسة لاستقبال وزير الطاقة السوري على المصنع من أجل توقيع إتفاقية عبور الطاقة"، موضحاً أن "عقد تزويد الطاقة سيوقعه مع وزير الطاقة الأردني الذي سيصل الى بيروت بعد ظهر اليوم".
 
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