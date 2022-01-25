خبرٌ سار إلى اللبنانيين.. إليكم موعد تحسّن الكهرباء

أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض، اليوم الثلاثاء، أنه "يتوقع أن تتحسّن التغذية الكهربائية خلال فترة الربيع"، مؤكداً أن العمل مستمرّ لتحقيق ذلك.

وأثناء مغادرتهِ جلسة مناقشة الموازنة المنعقدة في السراي الحكومي، قال فياض عن ملف تزويد مصر لبنان بالغاز وبسعر مخفض اقل من السعر الذي تدفعه أوروبا: "يأخد الاوروبيون الغاز المسيل، بينما نحصل نحن على الغاز بواسطة الانابيب وعن طريق اتفاقية طويلة الأمد، ولقد حصلنا على سعر جيد جداً".