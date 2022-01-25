المدارس تغلق ابوابها في الضنية...فما السبب؟

تعطلت حركة المرور على الطرق الجبلية في الضنية بدءا من إرتفاع 900 متر، بسبب تشكل طبقة من الجليد، وتدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في القرى الجردية التي شهدت ليلا تساقطا متواصلا للثلوج.وأفادت مراكز الدفاع المدني في المنطقة، أن الطريق الرئيسية في الضنية التي تربطها بمدينة طرابلس مقطوعة بسبب تشكل الجليد عليها إبتداء من مفرق بلدة عاصون، وفي القطاع الشرقي الطريق الجردية مقطوعة إبتداء من مفرق بلدة بيت الفقس.وقد اغلقت المدارس الرسمية والخاصة ابوابها نتيجة تعذر وصول الاساتذة والطلاب.