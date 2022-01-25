لبنان

وزيرا الطاقة السوري والأردني يزوران لبنان.. واتفاقيات نقل الكهرباء ستوقع غداً

Lebanon 24
25-01-2022 | 05:02
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يصلُ، اليوم الثلاثاء، إلى بيروت، وزير الطاقة السوري غسان الزامل ووزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة يرافقهما المدراء العامون لشركات ومؤسسات نقل الكهرباء.
ومن المقرر أن يتم يوم غد الأربعاء في وزارة الطاقة والمياه، التوقيع على اتفاقيات مشتركة تتعلق بنقل الكهرباء إلى لبنان من الأردن وسوريا.
ومن المتوقع أن يصل الزامل حوالى الساعة الـ1 من ظهر اليوم إلى الحدود اللبنانية - السورية عبر طريق المصنع الجديد، وسيكون باستقباله وزير الطاقة والمياه وليد فياض.
أمّا وزير الطاقة الأردني فسيصل عند الساعة 6.20 مساء اليوم على متن الطائرة الملكية الأردنية الهاشمية، وسيكون الوزير فياض في استقباله أيضاً في صالون الشرف بمطار رفيق الحريري الدّولي. 
 
 
 
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