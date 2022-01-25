لبنان

الراعي استقبل وزير التربية وسفير لبنان في الفاتيكان.. الحلبي: الاجابة على الورقة العربية قيد التحضير

Lebanon 24
25-01-2022 | 06:05
A-
A+
Doc-P-911112-637787127724592835.png
Doc-P-911112-637787127724592835.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي وزير التربية والتعليم العالي وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي الذي قال بعد اللقاء:" تشرفت بزيارة صاحب الغبطة وتحدثنا عن الهم المشترك حول موضوع التربية مع كل الاضطراب الذي يشهده العام الدراسي. غبطته يحمل هم اولياء الامر والمؤسسات التربوية والتلامذة في كيفية اتمام هذه السنة الدراسية مع كل المصاعب الوبائية وبصورة خاصة المصاعب المعيشية وموضوع الاقساط".
 
أضاف:"تحدثنا في هذا الموضوع وتبادلنا الرأي واخذنا بعض النصائح على ان يستكمل هذا الحديث في اجتماع قريب يعقد في بكركي مع المعنيين في التربية لمحاولة استخلاص النتائج التي يمكن ان تؤدي الى اراحة السنة الدراسية".
 
سئل : هل تباحثتم في الهم الوطني؟

أجاب: الهم الوطني دائما حاضر في كل لقاء مع غبطته الذي يؤكد على المبادئ الاساسية للبنان، هذه المبادئ التي نحب ان نرى لبنان مستمرا فيها مع مراعاة انتمائه العربي ووحدته الوطنية في الداخل".

سئل:هل الحكومة قادرة على الاجابة عن الورقة العربية؟ اجاب:" اعتقد ان الاجابة هي قيد التحضير بين دولة الرئيس ووزير الخارجية وبالتأكيد ستعرض علينا لاحقا".
واضاف :" ليس من المفترض ان تعترضها اية مشاكل اذا كان التفاهم الداخلي قائما."

السفير الخازن

كما التقى  البطريرك الراعي  سفير لبنان لدى الفاتيكان فريد الخازن.

ومن الزوار: رئيس بلدية المجدل - قضاء جبيل سمير عساكر على الزوار.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:08 | 2022-01-25
07:25 | 2022-01-25
07:21 | 2022-01-25
07:48 | 2022-01-25
07:38 | 2022-01-25
07:37 | 2022-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website