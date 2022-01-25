الراعي استقبل وزير التربية وسفير لبنان في الفاتيكان.. الحلبي: الاجابة على الورقة العربية قيد التحضير

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي وزير التربية والتعليم العالي وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي الذي قال بعد اللقاء:" تشرفت بزيارة صاحب الغبطة وتحدثنا عن الهم المشترك حول موضوع التربية مع كل الاضطراب الذي يشهده العام الدراسي. غبطته يحمل هم اولياء الامر والمؤسسات التربوية والتلامذة في كيفية اتمام هذه السنة الدراسية مع كل المصاعب الوبائية وبصورة خاصة المصاعب المعيشية وموضوع الاقساط".أضاف:"تحدثنا في هذا الموضوع وتبادلنا الرأي واخذنا بعض النصائح على ان يستكمل هذا الحديث في اجتماع قريب يعقد في بكركي مع المعنيين في التربية لمحاولة استخلاص النتائج التي يمكن ان تؤدي الى اراحة السنة الدراسية".سئل : هل تباحثتم في الهم الوطني؟أجاب: الهم الوطني دائما حاضر في كل لقاء مع غبطته الذي يؤكد على المبادئ الاساسية للبنان، هذه المبادئ التي نحب ان نرى لبنان مستمرا فيها مع مراعاة انتمائه العربي ووحدته الوطنية في الداخل".سئل:هل الحكومة قادرة على الاجابة عن الورقة العربية؟ اجاب:" اعتقد ان الاجابة هي قيد التحضير بين دولة الرئيس ووزير الخارجية وبالتأكيد ستعرض علينا لاحقا".واضاف :" ليس من المفترض ان تعترضها اية مشاكل اذا كان التفاهم الداخلي قائما."السفير الخازنكما التقى البطريرك الراعي سفير لبنان لدى الفاتيكان فريد الخازن.ومن الزوار: رئيس بلدية المجدل - قضاء جبيل سمير عساكر على الزوار.