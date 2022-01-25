اليكم تفاصيل جديدة عن العاصفة المقبلة.. وتحذير للبنانيين!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما مع انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة، وامطار متفرقة تشتد غزارتها وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية ترفع موج البحر لحدود 4 امتار. تتساقط الثلوج نهارا على ارتفاع 900 متر، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 600 متر وما دون ذلك فجر الخميس. نحذر من سلوك الطرق الجبلية وخصوصا طريق ضهر البيدر.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية باردة، وليل الثلاثاء الاربعاء تسيطر كتل اكثر برودة مصحوبة بأمطار غزيرة وثلوج على مستويات متدنية تلامس ال600 متر بخاصة شمال البلاد وجنوبه، ويمتد تأثيرها حتى نهاية الاسبوع.(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين 11 و 19 درجة مئوية)- الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم احيانا، مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، مع بقاء خطر تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية على ارتفاع 1100 متر، خلال الليل. تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر لتقارب 70كم/س ويتحول الطقس ليلا الى غائم مع امطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق.الأربعاء: غائم مع انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة، وامطار متفرقة تشتد غزارتها وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية ترفع موج البحر لحدود 4 امتار. تتساقط الثلوج نهارا على ارتفاع 900 متر، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 600 متر وما دون ذلك فجر الخميس. نحذر من سلوك الطرق الجبلية وخصوصا طريق ضهر البيدر.الخميس: غائم مع درجات حرارة متدنية دون معدلاتها الموسمية، وموجة من الصقيع. تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 600 متر وما فوق، مع بعض الانفراجات خلال النهار. يتكون الجليد على المرتفعات خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى، اعتبارا من 700 متر، لذا نحذر من خطر الإنزلاق.الجمعة: غائم جزئيا الى غائم من دون تعديل في درجات الحرارة وامطار متفرقة مع برق ورعد. تتساقط الثلوج على ارتفاع 700متر وما فوق، ويتشكل الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 800 متر خلال فترة الليل.- الحرارة على الساحل من 7 الى 11 درجة، فوق الجبال من 1 الى 5 درجات، في الداخل من 1 الى 5 درجات.- الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15و 45 كم/س، وتشتد لتقارب ال 65 كم/س خلال الليل.- الانقشاع: جيد يسوء أحيانا.- الرطوبة النسبية على الساحل بين 30 و 75%- حال البحر: مائج يتحول تدريجيا الى هائج، حرارة سطح الماء:18 درجة.- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 6,39- ساعة غروب الشمس: 17,03