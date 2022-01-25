سعره ينخفض.. كم بلغ ثمن طن الترابة في لبنان؟

أصدرت وزارة الصناعة بياناً حدّدت فيه سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بمليون وخمسماية وستين ألف ليرة لبنانية، بتراجع مئة وأربعين ألف ليرة للطن عن الأسبوع الماضي، على أن يعمل بهذا السعر من 26/1/2022 لغاية 1/2/2022 ضمناً.

ولا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة، على أن تحدّد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.