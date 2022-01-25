رقم مرتفع لاصابات كورونا.. هذا ما سجلته وزارة الصحة على متن رحلات وصلت إلى بيروت

افادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 18 و21 كانون الثاني، وأظهرت النتائج وجود سبعمئة واثنتين وستين (762) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.وجاءت نتائج 18/01/2021 كالتالي: (170 حالة إيجابية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (أربع حالات إيجابية)" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (خمس حالات إيجابية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (أربع حالات إيجابية)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالتان إيجابيتان)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ست حالات إيجابية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (حالتان إيجابيتان)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (ست عشرة حالة إيجابية)" رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)" رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (حالتان إيجابيتان)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (سبع حالات إيجابية)" رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (أربع حالات إيجابية)" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالتان إيجابيتان)" رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالتان إيجابيتان)" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (حالتان إيجابيتان)" رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (أربع حالات إيجابية)" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (خمس وعشرون حالة إيجابية)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (أربع حالات إيجابية)" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (ست حالات إيجابية)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (ثماني حالات إيجابية)" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (ثلاث عشرة حالة إيجابية)" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)" رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (أربع حالات إيجابية)" رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (إثنتا عشرة حالة إيجابية)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (حالتان إيجابيتان)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (أربع حالات إيجابية)" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (ست حالات إيجابية)" رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)وجاءت نتائج 19/01/2021 كالتالي: (162 حالة إيجابية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (أربع حالات إيجابية)" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (خمس حالات إيجابية)" رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة حلب : شركة Q6 رقم 216 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7780 (حالتان إيجابيتان)" رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (ثلاث عشرة حالة إيجابية)" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (عشر حالات إيجابية)" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (إثنتا عشرة حالة إيجابية)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)" رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (خمس حالات إيجابية)" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالتان إيجابيتان)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالتان إيجابيتان)" رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (أربع حالات إيجابية)" رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة طهران : الشركة الإيرانية رقم 661 (ست حالات إيجابية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (عشر حالات إيجابية)" رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (ست حالات إيجابية)" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (واحد وعشرون حالة إيجابية)" رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (خمس حالات إيجابية)" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (ثماني حالات إيجابية)" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (ست حالات إيجابية)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (سبع حالات إيجابية)" رحلة أكرا : شركة MEA رقم 576 (حالتان إيجابيتان)" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (ست حالات إيجابية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)وجاءت نتائج 20/01/2021 كالتالي: (302 حالة إيجابية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (خمس حالات إيجابية)" رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (حالتان إيجابيتان)" رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (حالتان إيجابيتان)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (ست حالات إيجابية)" رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (حالتان إيجابيتان)" رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث عشرة حالة إيجابية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (أربع حالات إيجابية)" رحلة جدة : شركة MEA رقم 2365 (خمس حالات إيجابية)" رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (ست حالات إيجابية)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالتان إيجابيتان)" رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (أربع حالات إيجابية)" رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (سبع حالات إيجابية)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (تسع حالات إيجابية)" رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (خمس حالات إيجابية)" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (سبع حالات إيجابية)" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (سبع حالات إيجابية)" رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)" رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)" رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (ست حالات إيجابية)" رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (ست حالات إيجابية)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالتان إيجابيتان)" رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (خمس حالات إيجابية)" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (أربع عشرة حالة إيجابية)" رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (تسع عشرة حالة إيجابية)" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (تسع حالات إيجابية)" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (خمس حالات إيجابية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (ست حالات إيجابية)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (عشرون حالة إيجابية)" رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقو 1313 (إثنتا عشرة حالة إيجابية)" رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (ثماني عشرة حالة إيجابية)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (أربع حالات إيجابية)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (خمس وعشرون حالة إيجابية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (خمس حالات إيجابية)" رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (إحدى عشرة حالة إيجابية)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (إحدى عشرة حالة إيجابية)" رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (أربع حالات إيجابية)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالتان إيجابيتان)" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة كييف : شركة BAY رقم 201 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (خمس حالات إيجابية)وجاءت نتائج 21/01/2021 كالتالي: (128 حالة إيجابية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (خمس حالات إيجابية)" رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (أربع حالات إيجابية)" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (خمس حالات إيجابية)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (أربع حالات إيجابية)" رحلة باريس : شركة TO رقم 3330 (ست حالات إيجابية)" رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (أربع حالات إيجابية)" رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (تسع حالات إيجابية)" رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (أربع حالات إيجابية)" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (أربع عشرة حالة إيجابية)" رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (أربع حالات إيجابية)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)" رحلة برلين : شركة SR رقم 150(خمس حالات إيجابية)" رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالتان إيجابيتان)" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)" رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (أربع حالات إيجابية)" رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (خمس حالات إيجابية)" رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (حالتان إيجابيتان)" رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (ست حالات إيجابية)" رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 572 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثماني حالات إيجابية)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (ثلاث حالات إيجابية)".