في طرابلس... أطلق النار عليه وفرّ الى جهة مجهولة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام المدعو "م.ب" على اطلاق النار في منطقة التبانة في طرلبلس من مسدس حربي بإتجاه "غ.ح"، ما ادى الى اصابته في قدمه وفرّ الى جهه مجهولة.





وعلى الفور حضرت القوى الامنية الى المكان وتعمل على تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه. ونقل المصاب الى مستشفى الحكومي في القبة.وعلى الفور حضرت القوى الامنية الى المكان وتعمل على تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.