خير استقبل سفير ماليزيا في لبنان

إستقبل أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير في مكتبه في ستاركو سفير ماليزيا في لبنان عزري بن مات يعقوب، وجرى البحث في الأوضاع العامة.



وصرح اللواء خير بعد الإجتماع بأن اللقاء مع السفير الماليزي يأتي في إطار تعزيز العلاقات المميزة بين البلدين، وقد تم خلاله البحث بإمكان التعاون بين لبنان وماليزيا في مختلف المجالات لا سيما ما يتعلق بتقديم المساعدات للبنان من الناحية الإنسانية والإجتماعية في ظل الأزمات الخانقة التي يمر بها الشعب اللبناني.