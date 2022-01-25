طعنه في بطنه... اليكم ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي في منطقة التل في طرابلس بين عدد من الشبان، سرعان ما تطور تضارب، اذ اقدام احدهم على طعن آخر بسكين في بطنه وفرّ الى جهه مجهولة.

و نقل المصاب على دراجة نارية الى احد المستشفيات في طرابلس.