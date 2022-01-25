شركة "غندور" توضحُ تفاصيل عن سعر شوكولا "أونيكا".. هذا ما كشفته

أصدرت شركة "غندور" بياناً توضيحياً بشأن الصورة المتداولة عن سعر علبة شوكولا "أونيكا" من غندور التي تباع في فرنسا.

وجاء في البيان: "توضيحاً للصورة حول سعر علبة أونيكا من عندور في فرنسا والمتداول على منصات التداول الاجتماعي، وبعد أن تواصلنا مع المتجر (سوق الدنيا) في فرنسا، تبيّن أن السعر كان سعر تصفية لاقتراب المنتج من انتهاء تاريخ صلاحيته، علماً أن سعر علبة أونيكا في فرنسا يتراوح بين 6 و 9 يورو، كما يظهر المنشور المرفق أدناه.

إن شركة غندور تتمنى على الجميع توخي الدقة والحذر في تداول المعلومات، وإننا على استعداد دائم للتواصل وإطلاع أي طرف على التفاصيل والمستندات المطلوبة".

وتابع البيان: "إنه ومن باب المسؤولية تجاه المنتسبين الذين يزيدون عن 700 شخص لدى شركة غندور، وحرصاً على أهلنا ومجتمعنا اللبناني، وبالرغم من التحديات والأوضاع الصعبة التي تواجه بلدنا الغالي، فإن الشركة مستمرة في سياستها بتقديم أفضل المنتجات وبأفضل الأسعار الممكنة".