لبنان

شركة "غندور" توضحُ تفاصيل عن سعر شوكولا "أونيكا".. هذا ما كشفته

Lebanon 24
25-01-2022 | 06:35
A-
A+
Doc-P-911127-637787147513110291.jpg
Doc-P-911127-637787147513110291.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت شركة "غندور" بياناً توضيحياً بشأن الصورة المتداولة عن سعر علبة شوكولا "أونيكا" من غندور التي تباع في فرنسا.
وجاء في البيان: "توضيحاً للصورة حول سعر علبة أونيكا من عندور في فرنسا والمتداول على منصات التداول الاجتماعي، وبعد أن تواصلنا مع المتجر (سوق الدنيا) في فرنسا، تبيّن أن السعر كان سعر تصفية لاقتراب المنتج من انتهاء تاريخ صلاحيته، علماً أن سعر علبة أونيكا في فرنسا يتراوح بين 6 و 9 يورو، كما يظهر المنشور المرفق أدناه. 
إن شركة غندور تتمنى على الجميع توخي الدقة والحذر في تداول المعلومات، وإننا على استعداد دائم للتواصل وإطلاع أي طرف على التفاصيل والمستندات المطلوبة".
وتابع البيان: "إنه ومن باب المسؤولية تجاه المنتسبين الذين يزيدون عن 700 شخص لدى شركة غندور، وحرصاً على أهلنا ومجتمعنا اللبناني، وبالرغم من التحديات والأوضاع الصعبة التي تواجه بلدنا الغالي، فإن الشركة مستمرة في سياستها بتقديم أفضل المنتجات وبأفضل الأسعار الممكنة". 

لبنان

إقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:25 | 2022-01-25
07:21 | 2022-01-25
10:44 | 2022-01-25
10:35 | 2022-01-25
10:22 | 2022-01-25
10:10 | 2022-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website