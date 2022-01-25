14
o
بيروت
16
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
فضل الله: تحاوروا حتى وإن تباعدت المسافات السياسية والانتخابية
Lebanon 24
25-01-2022
|
06:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى العلامة السيد علي فضل الله أن "على القوى السياسية كافة أن تراجع حساباتها على مستوى سياساتها الداخلية والخارجية، وأن تعيد النظر في أولوياتها وآليات عملها قبل أن يسقط البلد على رؤوس الجميع".
وقال في تصريح : "قد لا يكون الانكفاء السياسي هو الطريقة المثلى لمعالجة الخلل الذي نعيشه في لبنان من مختلف جوانبه، ولا سيما إذا كان هذا الانكفاء خاضعا لأسباب داخلية وخارجية، ولكن الإشارة التي يمكن التقاطها في هذا الإطار هي أن المشاكل والأزمات أصبحت تحاصر الجميع، وأن على القيادات قبل غيرها أن تصارح الناس لا حول مصيرها السياسي فحسب، بل أيضا حول مصير البلد بأكمله، وربما كان المسؤولون قد صارحوا الناس في أوضاعهم وفي ما هم مقبلون عليه قبل اعوام لما وصلنا إلى الوضع المعقد الذي نعيشه الآن، وإلى الأزمة التي يعانيها لبنان، والتي صنفها البنك الدولي بأنها الأعنف على مستوى العالم منذ العام 1857".
أضاف: "إننا ندعو الطبقة السياسية اللبنانية بكل أطيافها إلى إجراء عملية مراجعة شاملة لسياساتها الداخلية والخارجية، وإلى إعادة النظر في أولوياتها وآليات عملها وخطابها الذي نخشى إن استمر أن يفاقم الأزمة، وخصوصا في توسله الشحن الطائفي والمذهبي للخروج من دائرة الأزمات التي دخل البلد فيها والتي كان لهذا الخطاب دوره في تأجيجها واستمرارها وتصاعدها".
وتابع: "إن البلد لا يمكن أن ينهض بهذه العقلية المغلقة، وفي ظل هذا التباعد بين التيارات السياسية وبين المسؤولين عنها، فلا بد من التواصل واستمرار الحوار مهما تباعدت المسافات السياسية، وحتى الانتخابية بين كل المكونات السياسية والطافية، ولا بد من إعادة النظر في هذا المسار كله الذي أوصل البلد إلى هذا المستوى من الانهيار، حيث لا يستطيع أي فريق أن ينأى بنفسه ويلقي باللائمة على الآخرين، فالكل يتحمل المسؤولية ولو بنسب متفاوتة".
وخلص إلى القول: "إننا أمام بلد يتداعى ولا بديل من الوضوح ومصارحة الناس وإجراء مراجعة دقيقة حيال المراحل السابقة كلها. نحن بحاجة إلى نماذج سياسية تقدم حساباتها للناس بشفافية تامة وتمثل الأنموذج الذي يمكن أن يقود الآخرين لتلمس طريقهم، عسى أن يكون ذلك السبيل للمساهمة في إخراج لبنان من أزماته المعقدة في فترة زمنية قليلة".
تابع
الأكثر قراءة
فيديو حصري لجريمة القتل أمام ملهى ليلي في بيروت.. هكذا حصلت
Lebanon 24
فيديو حصري لجريمة القتل أمام ملهى ليلي في بيروت.. هكذا حصلت
13:53 | 2022-01-24
24/01/2022 01:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نجلُ سعد الحريري يعلّق على قرار والده الأخير.. هذا ما قاله
Lebanon 24
نجلُ سعد الحريري يعلّق على قرار والده الأخير.. هذا ما قاله
15:25 | 2022-01-24
24/01/2022 03:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرٌ جديد للبنزين غداً.. إليكم كم سيصبح ثمنه
Lebanon 24
سعرٌ جديد للبنزين غداً.. إليكم كم سيصبح ثمنه
14:06 | 2022-01-24
24/01/2022 02:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "هبة" استعدوا للعاصفة "ياسمين".. نزول قطبي مثلج وموجة صقيع تستمر حتى هذا الموعد!
Lebanon 24
بعد "هبة" استعدوا للعاصفة "ياسمين".. نزول قطبي مثلج وموجة صقيع تستمر حتى هذا الموعد!
02:30 | 2022-01-25
25/01/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسباب انخفاض الدولار تتوضّح.. ماذا قال الخبراء عن "انتعاش الليرة"؟
Lebanon 24
أسباب انخفاض الدولار تتوضّح.. ماذا قال الخبراء عن "انتعاش الليرة"؟
12:00 | 2022-01-24
24/01/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:25 | 2022-01-25
الإنترنت قد ينقطع عن لبنان في حالة واحدة.. متى سيحصل ذلك؟
07:21 | 2022-01-25
ماذا بين باسيل و"القومي السوري"؟
10:44 | 2022-01-25
أكاليلٌ من الزهرِ على ضريحَي الشهدَين الرائد وسام عيد والمعاون أسامة مرعب
10:35 | 2022-01-25
الإعتداء على دورية لـ"اليونيفيل" في جنوب لبنان
10:22 | 2022-01-25
إتحاد نقابات العمال والمستخدمين شمالا رحب بقرار وزير الداخلية حول المعاينة الميكانيكية
10:10 | 2022-01-25
الراعي لمجلس نقابة المحررين: نطالب بمؤتمر دولي وليس تأسيسيا لتطبيق الطائف وقرارات الشرعية الدولية
فيديو
مُجدداً قضية "قتيل" فيلا نانسي عجرم إلى العلن.. خبيرة جنائية تطالب بنبش القبر وتكشف تفاصيل جديدة! (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً قضية "قتيل" فيلا نانسي عجرم إلى العلن.. خبيرة جنائية تطالب بنبش القبر وتكشف تفاصيل جديدة! (فيديو)
03:00 | 2022-01-25
25/01/2022 17:47:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر (فيديو)
10:13 | 2022-01-22
25/01/2022 17:47:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فيلم "أصحاب ولا أعز" يُثير ضجة.. منى زكي تُفاجئ الجمهور بمشهد خلع ملابسها الداخلية!
Lebanon 24
فيلم "أصحاب ولا أعز" يُثير ضجة.. منى زكي تُفاجئ الجمهور بمشهد خلع ملابسها الداخلية!
02:00 | 2022-01-22
25/01/2022 17:47:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact