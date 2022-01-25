ناريمان غادرت منزلها الزوجي ولم تعد... هل تعرفون مكانها؟

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- ناريمان مدني محمّد (من مواليد عام 1992، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 21-1-2022، منزلها الزوجي الكائن في بلدة ضهر العين - الكورة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 415463/06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.