آخر مستجدات جلسة مناقشة الموازنة.. أين أصبح البحث؟

بدأ مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم جلسات درس ومناقشة الموازنة العامة للعام 2022 في السراي الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحضور الوزراء الذين غاب منهم وزير العدل هنري خوري بداعي السفر.

واثر انتهاء الجلسة الصباحية، صرح وزير الاعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي بالآتي: " مثلما تم الإتفاق في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح أمس في قصر بعبدا، إستأنف مجلس الوزراء اجتماعاته اليوم برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور جميع الوزراء لبحث مشروع قانون الموازنة، وبوشر بدراسة هذا المشروع مادة مادة، وتوقف المجلس أمام عدة مواد تتصل بالمحفزات الاقتصادية وبتطويرها، لتمكين الإقتصاد اللبناني من النهوض مجدداً، كما علق البحث في بعض المواد الاخرى لمزيد من النقاش. وستستمر جلسات المجلس لغاية الساعة السادسة من هذا النهار، كما ستستأنف صباح غد الاربعاء وصباح اليوم الذي يليه، أي الخميس".

أضاف: "ستبقى جلسات مجلس الوزراء مفتوحة الى حين إقرار هذا المشروع، وقد وصلنا قبل الإستراحة الى المادة 40 من مشروع الموازنة، وسنستأنف البحث بعد نصف ساعة".

وعن الدولار الجمركي قال: "من السابق لأوانه ان نتكلم بالتفاصيل، فلننه دراسة هذا المشروع وعند انجازه، نخرج ببيان خطي حوله،ونحن نناقش كل المواد، مادة مادة في جو من التعاون والنقاش العلمي والموضوعي الذي يثري هذه المواد بشكل يحفظ المالية العامة ويؤدي الى تحفيز الاقتصاد".

وعن الضرائب الجديدة أجاب: "هذا مشروع متكامل وطالما هو كذلك، يجب أن ننتظر عند الفراغ من مناقشته للحديث في النتائج".

ورداً على سؤال عن الصلاحيات الاستثنائية المعطاة لوزير المالية، قال:" لم يثر هذا الموضوع، ولا نزال في بداية المناقشة ووصلنا الى المادة 39 التي انجزت، وعلق البحث بعدد من المواد لمزيد من النقاش، وسنباشر في الجلسة الثانية بعد الظهر من المادة 40".

وقد عاود مجلس الوزراء الاجتماع في جلسة ثانية بعد الظهر.