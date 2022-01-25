لبنان

ماذا بين باسيل و"القومي السوري"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-01-2022 | 07:21
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عقد اجتماع  بين رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل وقيادات من الحزب القومي السوري الاجتماعي،  تخلله  نقاش حول أبرز العناوين السياسية الحالية، كما نوقش ملف الانتخابات النيابية المقبلة وواقع دائرة الشمال الثالثة التي تضم بشري والكورة وزغرتا والبترون.

وفي المعلومات أن  "القومي السوري" لم يحدد خياراته التحالفية حتى الساعة  لكن ما هو مؤكد أنه سيخوض المعركة بما تمليه عليه مصالحه الانتخابية التي يحددها القانون الانتخابي الحالي.

لبنان

خاص

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