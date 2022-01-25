لبنان

إطلاق نار كثيف قرب سفارة في بيروت.. ما القصة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-01-2022 | 07:15
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أفادت معلومات "لبنان24" عن تسجيل إطلاق نارٍ كثيف في منطقة الجناح - بيروت، وتحديداً في المنطقة المحاذية للسفارة الفلسطينية. 
 
وبحسب المعلومات، فإنّ إطلاق نار حصل في محيط أوتيل الماريوت، ولم تعرف الأسباب حتى الآن. 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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لبنان

إطلاق نار

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