إطلاق نار كثيف قرب سفارة في بيروت.. ما القصة؟

أفادت معلومات "لبنان24" عن تسجيل إطلاق نارٍ كثيف في منطقة الجناح - بيروت، وتحديداً في المنطقة المحاذية للسفارة الفلسطينية.

وبحسب المعلومات، فإنّ إطلاق نار حصل في محيط أوتيل الماريوت، ولم تعرف الأسباب حتى الآن.