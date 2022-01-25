لبنان

نقل جثة مواطنة من أبلح الى مستشفى الياس الهراوي الحكومي

Lebanon 24
25-01-2022 | 07:27
A-
A+
Doc-P-911142-637787177542487820.jpg
Doc-P-911142-637787177542487820.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقل عناصر من الدفاع المدني جثة مواطنة من ابلح، إلى مستشفى الياس الهراوي الحكومي - زحلة، وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.
مواضيع ذات صلة
بعد وفاة الطفل محمد.. بيان توضيحي من مستشفى الفقيه حول الحادثة
lebanon 24
25/01/2022 17:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الكاميرونية: ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة التدافع أمام ملعب ياوندي إلى 8
lebanon 24
25/01/2022 17:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24
حمل يده المقطوعة وتوجه الى المستشفى... اليكم التفاصيل
lebanon 24
25/01/2022 17:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24
اخماد حريق في مبنى مستشفى الجامعة الاميركية (صور)
lebanon 24
25/01/2022 17:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24

دثة

مستشفى

أبلح

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:25 | 2022-01-25
07:21 | 2022-01-25
10:44 | 2022-01-25
10:35 | 2022-01-25
10:22 | 2022-01-25
10:10 | 2022-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website