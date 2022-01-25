نقل جثة مواطنة من أبلح الى مستشفى الياس الهراوي الحكومي

نقل عناصر من الدفاع المدني جثة مواطنة من ابلح، إلى مستشفى الياس الهراوي الحكومي - زحلة، وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.

