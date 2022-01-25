الإنترنت قد ينقطع عن لبنان في حالة واحدة.. متى سيحصل ذلك؟

قالت مصادر في قطاع الاتصالات لـ"لبنان24" إنّ "أزمة المازوت القائمة باتت تؤثر تماماً على عمل السنترالات، الأمر الذي قد يهدّد بانقطاع الانترنت بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة".

وذكرت المصادر أنّ "السنترالات تعتمد على الطاقة الكهربائية لتشغيل الماكينات الخاصة بالانترنت، وفي حال كانت هذه الطاقة غير متوفرة بإن استمرارية الانترنت ستكون مُهدّدة".

وكشفت المصادر أن "إدارة هيئة أوجيرو تتابع باستمرار مع كافة السنترالات يومياً للاطلاع على آلية سير العمل"، وأضافت: "المطلوب اليوم توفير المازوت وإلا فإن الكثير من المناطق ستشهدُ انقطاعاً في الانترنت".