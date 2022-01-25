لبنان

دريان تسلم من فرونتسكا رسالة شكر من الأمين العام للأمم المتحدة

Lebanon 24
25-01-2022 | 07:35
A-
A+
Doc-P-911144-637787177820567395.png
Doc-P-911144-637787177820567395.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، التي سلمته رسالة شكر من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، وما لمسه خلال زيارته لبنان ولقائه القادة الروحيين من دور مهم قام ويقوم به مفتي الجمهورية، وجهود حثيثة في بناء التوافق وتعزيز التفاهم بين جميع الأديان الذي يهدف، الى تعزيز الوحدة والتضامن والحوار والعيش المشترك والمحافظة على استقرار لبنان وامنه. 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:25 | 2022-01-25
07:21 | 2022-01-25
10:44 | 2022-01-25
10:35 | 2022-01-25
10:22 | 2022-01-25
10:10 | 2022-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website