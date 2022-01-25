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لبنان
دريان تسلم من فرونتسكا رسالة شكر من الأمين العام للأمم المتحدة
Lebanon 24
25-01-2022
|
07:35
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، التي سلمته رسالة شكر من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، وما لمسه خلال زيارته لبنان ولقائه القادة الروحيين من دور مهم قام ويقوم به مفتي الجمهورية، وجهود حثيثة في بناء التوافق وتعزيز التفاهم بين جميع الأديان الذي يهدف، الى تعزيز الوحدة والتضامن والحوار والعيش المشترك والمحافظة على استقرار لبنان وامنه.
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