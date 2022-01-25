لبنان

إعلان من وزارة الصحة حول تصريح الدخول للوافدين ونتيجة PCR

Lebanon 24
25-01-2022 | 07:38
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 صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي:
"يهم وزارة الصحة العامة إعلام الوافدين إلى لبنان أنه في حال عدم تلقيهم رسالة نصية SMS برابط التصريح لدخول لبنان بعد التسجيل على منصة MOPH PASS أو بنتيجة اختبار الـPCR في خلال ثمان وأربعين ساعة من وصولهم، يمكنهم الحصول على التصريح كما نتيجة الاختبار من خلال الدخول إلى الرابط التالي:
https://PASS.MOPH.GOV.LB".
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