"التيار" يحضّ مناصريه على مساندة "الطائفة السنية".. فماذا أوصاهم بشأن الحريري؟

أصدر التيار "الوطني الحر" توجيهات اعلامية داخلية طالباً توزيعها على المسؤولين في التيار، والمناصرين، واللجان، والاعلاميين المقرّبين، وجاء فيها: "انسحاب الحريري مؤسف ويسبّب خللا وطنيا يجب تفاديه والعمل على مساندة الطائفة السنية ورفض اي احباط قد يطالها. مرفوض اي كلام يتعرّض بالسوء للحريري، بل يتوجّب التعاضد الوطني".