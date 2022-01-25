لبنان

"التيار" يحضّ مناصريه على مساندة "الطائفة السنية".. فماذا أوصاهم بشأن الحريري؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-01-2022 | 07:48
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أصدر التيار "الوطني الحر" توجيهات اعلامية داخلية طالباً توزيعها على المسؤولين في التيار، والمناصرين، واللجان، والاعلاميين المقرّبين، وجاء فيها: "انسحاب الحريري مؤسف ويسبّب خللا وطنيا يجب تفاديه والعمل على مساندة الطائفة السنية ورفض اي احباط قد يطالها. مرفوض اي كلام يتعرّض بالسوء للحريري، بل يتوجّب التعاضد الوطني".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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