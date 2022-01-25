لبنان

الخازن مستذكرا ابن عمّته: خسرنا شاباً مليئاً بالحياة والعطاء والاحلام

Lebanon 24
25-01-2022 | 07:51
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استذكر النائب فريد هيكل الخازن ابن عمّته، عضو مجلس إدارة محطة "أم تي في" الراحل خليل نامي الخازن الذي توفي في حادث تحطم الطائرة الاثيوبية عام ٢٠١٠.
وكتب الخازن على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا:

"في مثل هذا اليوم، دخل الحزن بيتنا. 
خسرنا شاباً مليئاً بالحياة والعطاء والاحلام، وخسرتُ أخا وقريبا وصديقا وعزيزا ومحبّا.
يا خليل، ذكراك لم ولن تفارقني. عائلتك تفتقدك، وكل من عرفك وعمل معك في الMTV لن ينساك.
ستبقى الغائب الحاضر بيننا."
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