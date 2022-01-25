ارجاء جلسة اللجان المشتركة المقررة غدا الى الاثنين المقبل

ارجئت الجلسة المشتركة للجان النيابية التي كانت مقررة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الاربعاء، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى يوم الاثنين في 31 الحالي، وذلك لدرس: اقتراح قانون المنافسة، والقانون الرامي إلى تعديل نص المادة 80 من القانون رقم 144، قانون موازنة العام 2019 الصادر بتاريخ 31/7/2019.