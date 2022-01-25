منظمة مالطا – لبنان تطلق عياداتها الخارجية المتخصصة



اعلنت منظمة مالطا – لبنان عن اطلاق عيادات خارجية متخصصة مجانية في الطبقة الرابعة من مركز مار يوسف بولفار الفرد نقاش في الاشرفية، ملحقة بالمركـز الصحـي الاجتماعـي فـي عيـن الرمانـة. وتستقبل هذه العيادات جميع المرضى في الاستشارات الطبية التالية: مرض التنكس العصبي الالزهايمر والخرف والباركنسون والتصلب اللويحي وداء الصرع، الصحة النفسية، امراض الاورام . وتشمل هذه الاستشارات المتابعة والتشخيص الشعاعي والتصوير بالرنين المغنطيسي (اي.ار.ام)، والتصوير الطبقي المقطعي (السكانر) ولا تشمل تقديم أي دواء.

ان هذا المشروع ممول من الوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ودعم "مالتيزر انترناشونال"، ويستقبل المرضى من نهار الاثنين الى نهار الجمعة من الساعة 9 صباحا الى الساعة ال 4 بعد الظهر، ولأخذ موعد يتم الاتصال على الرقم التالي: 76512164.

واوضحت مديرة قسم التواصل والعلاقات العامة لمنظمة مالطا – لبنان السيدة اميمة فرح ان هذه العيادات تقدم خدماتها مجانا، وتعنى بالصحة النفسية والاورام السرطانية والامراض العصبية، وهي امراض مزمنة عبؤها الاقتصادي ثقيل. وتبدأ الخدمات من المعاينات الطبية مع اطباء واختصاصيين من مختلف المستشفيات الجامعية في بيروت الى الفحوص والمتابعة بالتصوير بالاشعة، ويحال المرضى من قبل المراكز التابعة لمنظمة مالطا المنتشرة في المحافظات، كما يستطيع اي شخص التوجه الى العيادات بعد اخذ موعد، اذا كان يحتاج الى الدعم والمساعدة. واكدت السيدة فرح ان هذا عمل اخر يشهد على التزام منظمة مالطا – لبنان في طريق الخدمة والدعم تجاه اللبنانيين المحرومين والمهمشين. ووفقا للجنة الطبية تمثل هذه الخدمات خطوة الى الامام اضافة الى خدمات الرعاية الاولية ولتقديم خدمة افضل.