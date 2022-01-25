في طرابلس... عمليات اطلاق النار تتكرر

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على متن دراجة نارية على إطلاق النار بإتجاه المدعو "غ.ن" ما ادى الى اصابته بقدميه في ساحة النور في طرابلس.

وجرى نقل المصاب بواسطة الصليب الاحمر الى احد مستشفيات طرابلس.