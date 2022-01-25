لبنان

في طرابلس... عمليات اطلاق النار تتكرر

Lebanon 24
25-01-2022 | 09:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على متن دراجة نارية على إطلاق النار بإتجاه المدعو "غ.ن" ما ادى الى اصابته بقدميه في ساحة النور في طرابلس.
وجرى نقل المصاب بواسطة الصليب الاحمر الى احد مستشفيات طرابلس.
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