في زحلة... حاول سرقة احدى السيارات (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام مجموعة من شباب زحلة بالقبض على احد اللصوص خلال محاولته سرقة سيارة من نوع "رينو ١٢" مركونة بالقرب من مشروع "ستار غايت" في زحلة.





وعلم ان السارق من الجنسية السورية ولديه سوابق في سرقة السيارات. وقاموا بتسليمه الى القوى الأمنية.وعلم ان السارق من الجنسية السورية ولديه سوابق في سرقة السيارات.