لبنان

وزير الداخلية يكشف عن ضبط شحنة "كبتاغون" داخل "الشاي"... وهذه كانت وجهتها

Lebanon 24
25-01-2022 | 09:30
A-
A+
Doc-P-911195-637787258175427083.jpg
Doc-P-911195-637787258175427083.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الداخلية بسام مولوي أنّ "العمل الدقيق أدّى إلى ضبط شحنة كبتاغون داخل 7 طن من الشاي في طريقها إلى توغو في أفريقيا على أن تصل إلى الخليج".
 
 
وأشار مولوي في مؤتمر صحفي، إلى أنّ "الشحنة وصلت اليوم إلى بيروت، وكانت من الممكن أن تصل إلى إخواننا العرب لولا العملية الأمنية والأمن الاستباقي".
 
 
وقال مولوي: "الأمن الداخلي بخير في لبنان، وقادر أن يمنع الشرّ، وقضية طبابة قوى الأمن في ضميري ولن نترك عناصر قوى الأمن الذين يعرضون نفسهم للخطر".
 
 
وأفادت معلومات "الجديد" أنّ شحنة الكبتاغون المضبوطة في الشاي عبارة عن ٤٣٠ كرتونة تزن كل واحدة منها نحو ١٧ كيلوغراما. وأضافت أنّ الشحنة المضبوطة علمت بها شعبة المعلومات بعد مغادرتها مرفأ بيروت بثلاثة أيام واستردت من خارج المياه الاقليمية.

لبنان

أخبار عاجلة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:49 | 2022-01-25
11:52 | 2022-01-25
11:58 | 2022-01-25
10:04 | 2022-01-25
09:46 | 2022-01-25
12:43 | 2022-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website