وزير الداخلية يكشف عن ضبط شحنة "كبتاغون" داخل "الشاي"... وهذه كانت وجهتها

أعلن وزير الداخلية بسام مولوي أنّ "العمل الدقيق أدّى إلى ضبط شحنة كبتاغون داخل 7 طن من الشاي في طريقها إلى توغو في أفريقيا على أن تصل إلى الخليج".

وأشار مولوي في مؤتمر صحفي، إلى أنّ "الشحنة وصلت اليوم إلى بيروت، وكانت من الممكن أن تصل إلى إخواننا العرب لولا العملية الأمنية والأمن الاستباقي".

وقال مولوي: "الأمن الداخلي بخير في لبنان، وقادر أن يمنع الشرّ، وقضية طبابة قوى الأمن في ضميري ولن نترك عناصر قوى الأمن الذين يعرضون نفسهم للخطر".

وأفادت معلومات "الجديد" أنّ شحنة الكبتاغون المضبوطة في الشاي عبارة عن ٤٣٠ كرتونة تزن كل واحدة منها نحو ١٧ كيلوغراما. وأضافت أنّ الشحنة المضبوطة علمت بها شعبة المعلومات بعد مغادرتها مرفأ بيروت بثلاثة أيام واستردت من خارج المياه الاقليمية.