لبنان

مليون و200 ألف ليرة اضافية شهريا لمختلف القوى العسكرية... اليكم التفاصيل ( صور)

Lebanon 24
25-01-2022 | 09:46
A-
A+
Doc-P-911199-637787260919676340.jpg
Doc-P-911199-637787260919676340.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى اعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين من مختلف الرتب بقيمة مليون و200 الف ليرة.
 
التفاصيل في الصور المرفقة:
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الجيش تابع توزيع التعويضات على متضرري انفجار المرفأ
lebanon 24
25/01/2022 20:18:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: ندعو الجيش ببوركينا فاسو إلى التهدئة وعدم إلحاق أي أذى بالرئيس وأعضاء حكومته
lebanon 24
25/01/2022 20:18:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نحث ضباط الجيش ببوركينا فاسو على العودة إلى ثكناتهم ومعالجة مخاوفهم عبر الحوار
lebanon 24
25/01/2022 20:18:33 Lebanon 24 Lebanon 24
طيران الجيش العراقي يقصف مخابئ لداعش في منطقة الطارمية شمالي بغداد (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/01/2022 20:18:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

القوى العسكرية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:49 | 2022-01-25
11:52 | 2022-01-25
11:58 | 2022-01-25
10:04 | 2022-01-25
12:43 | 2022-01-25
12:23 | 2022-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website