مليون و200 ألف ليرة اضافية شهريا لمختلف القوى العسكرية... اليكم التفاصيل ( صور)

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى اعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين من مختلف الرتب بقيمة مليون و200 الف ليرة.

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