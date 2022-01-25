مجلس الوزراء ينهي أولى جلسات درس الموازنة العامة للعام 2022

أنهى مجلس الوزراء عند الخامسة من عصر اليوم الثلاثاء أولى جلسات درس الموازنة العامة للعام 2022 ومناقشتها في السراي الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. وتُستأنف جلسة يوم غد الأربعاء عند التاسعة صباحاً في السراي.