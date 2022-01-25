لبنان

مجلس الوزراء ينهي أولى جلسات درس الموازنة العامة للعام 2022

Lebanon 24
25-01-2022 | 09:49
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أنهى مجلس الوزراء عند الخامسة من عصر اليوم الثلاثاء أولى جلسات درس الموازنة العامة للعام 2022 ومناقشتها  في السراي الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.  وتُستأنف جلسة يوم غد الأربعاء عند التاسعة صباحاً في السراي.
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