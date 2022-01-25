متى تبدأ الإتفاقية مع الاردن وسوريا بتغذية "كهرباء لبنان"؟

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، وزير الطاقة السوري المهندس غسان الزامل بعيد وصوله الى لبنان، عشية توقيع عقد تزويد الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا.

ورافق الوزير الزامل، وزير الطاقة والمياه المهندس وليد فياض، والسفير السوري في لبنان السفير علي عبد الكريم علي.



وخلال اللقاء، نقل الزامل الى الرئيس عون تحيات الرئيس السوري بشار الأسد، وتوجيهاته "بتقديم كل العون والتسهيلات كافة لكي يتم تنفيذ هذا المشروع".



وشكر الرئيس عون، الوزير الزامل على "ما أنجزته سوريا لتسهيل توقيع العقد"، مشيدا "بالتعاون العربي القائم لدعم لبنان من قبل اشقائه، لا سيما في هذا الظرف الصعب الذي يجتازه".



فياض



بعد اللقاء، ادلى الوزير فياض بتصريح قال فيه: "عقدنا لقاء بعد ظهر اليوم مع فخامة الرئيس اتى ضمن اطار الزيارة التي يقوم بها معالي وزير الطاقة السوري الأخ غسان الزامل، بحضور سعادة السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي. وكان لنا شرف استقبال معاليه على الحدود مع سوريا. ومن المتوقع ان نقوم غدا بتوقيع عقد تزويد الطاقة من الأردن. ولهذه الغاية سنستقبل بعد قليل معالي الوزير الأردني صالح الخرابشي. كما سنوقع اتفاقية عبور الطاقة من الأردن الى لبنان عبر سوريا، وبالتعاون مع الاشقاء العرب".



أضاف: "انني ارحب بمعالي الوزير في لبنان. ونحن وضعنا فخامة الرئيس في جو هذا التعاون الاستراتيجي الحاصل، وهو خطوة هامة جدا في إعادة بناء الشراكات التاريخية بين البلدين ومع الاشقاء العرب عموما، من مصر والأردن والعراق الذين يقفون جميعا الى جانب لبنان. ونأمل ان يكون هذا التعاون بنَّاء لمصلحة كل الاشقاء العرب. وفي الوقت عينه، فإن الأهمية الحياتية لهذا الملف تكمن في التمكن خلال الفترة القريبة، خلال شهرين او اقل، من تأمين كهرباء إضافية لشبكة كهرباء لبنان بكلفة أرخص وأقل تلوثا من الكهرباء التي تؤمنها المولدات الخاصة، فنحصل على ساعتين اضافيتين من التغذية او 200 ميغاوات".



الزامل