إتحاد نقابات العمال والمستخدمين شمالا رحب بقرار وزير الداخلية حول المعاينة الميكانيكية

رحب رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد في بيان بقرار وزير الداخلية والبلديات المتعلق بالمعاينة الميكانيكية وقال: "تلقينا قرار معالي وزير الداخلية المتعلق بالمعاينة الميكانيكية بترحيب مبدئي وهو يترجم إهتمام معاليه الجدي بمختلف القضايا وهذا ما نشهد له به. ونحن نقدر كل الجهود التي يبذلها وهو ياخذ على عاتقه الكثير من القرارات العامة ومنها ما هو مصيري".اضاف: "اننا نتمنى صدور قرار إعفاء السيارات العمومية من المعاينة كما سبق وطالبنا في اتحاد النقل البري، ونتطلع مع الناس الى إعفاء مختلف السيارات من المعاينة وتسديد رسومها عبر الشركات المالية، والسبب في ذلك ان الشعب اللبناني باكثريته لا يستطيع إصلاح الأعطال التي تطرأ على السيارات التي يتأتى قسم منها عن وضع الطرقات والحفريات الكثيرة والخطيرة خصوصا على الطرقات الرئيسية"، داعيا الى "خطة متوازنة مفيدة وتعاونا بين الوزارات يعود بالفائدة على الناس والناس أولا".