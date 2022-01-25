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لبنان
أكاليلٌ من الزهرِ على ضريحَي الشهدَين الرائد وسام عيد والمعاون أسامة مرعب
Lebanon 24
25-01-2022
|
10:44
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لمناسبة الذكرى السنوية الرابعة عشرة لاستشهاد الرائد المهندس وسام عيد والمعاون أسامة مرعب، قام وفد من ضبّاط قوى الأمن الداخلي، برئاسة قائد سرية زغرتا في وحدة الدّرك الإقليمي العقيد ميلاد نصرالله، بوضع أكاليلٍ من الزهرِ على ضريح الرائد الشهيد وسام عيد، في جبّانة بلدة دير عمار، باسم المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللواء عماد عثمان وباسم رئيس هيئة الأركان العميد نعيم الشمّاس، وباسم رئيس وضباط ورتباء شعبة المعلومات.
كذلك قام وفدٌ ثانٍ برئاسة آمر مفرزة سير طرابلس المقدّم زياد جمال، بزيارة جبّانة باب الرمل - طرابلس، حيثُ وضعوا أكاليلاً من الزّهرِ على ضريح المعاون الشهيد أسامة مرعب.
وقدّم الوفدان، واجب العزاء لذوي الشهيدَين، ناقلين لهم تأكيد اللواء عثمان، على أنّ العدالة ستتحقّق لا محالة، وأنّ ذكرى الشهدَين ستبقى مخلّدة في نفوس ووجدان كل عناصر قوى الأمن الداخلي.
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