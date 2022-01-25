في بيروت.. هذا ما حصل مساء اليوم

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ التيار الكهربائي بدأ يعود تدريجياً إلى العاصمة بيروت، مساء اليوم، بعد انقطاع شامل دام لـ48 ساعة، نتيجة الأعطال على الشبكة.