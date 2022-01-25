لبنان

في بيروت.. هذا ما حصل مساء اليوم

Lebanon 24
25-01-2022 | 11:23
A-
A+
Doc-P-911219-637787321040131561.jpg
Doc-P-911219-637787321040131561.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ التيار الكهربائي بدأ يعود تدريجياً إلى العاصمة بيروت، مساء اليوم، بعد انقطاع شامل دام لـ48 ساعة، نتيجة الأعطال على الشبكة.
 
 
مواضيع ذات صلة
وزير الطاقة الأردني في بيروت.. ماذا قال عن تزويد لبنان بالكهرباء؟
lebanon 24
26/01/2022 02:18:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس سعد الحريري غادر بيروت متوجهاً الى ابو ظبي (صوت لبنان)
lebanon 24
26/01/2022 02:18:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية الكويت في بيروت في حدث لافت: لبنان ايقونة متميزة وتحركنا بالتنسيق مع دول الخليج
lebanon 24
26/01/2022 02:18:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الكويتي: لم يكن هناك أي قطع للعلاقات بين دول الخليج ولبنان ونأمل أن نرى زخماً إيجابياً وتفاعلاً جديداً مع بيروت خلال الأيام المقبلة
lebanon 24
26/01/2022 02:18:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بيروت

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:48 | 2022-01-25
18:41 | 2022-01-25
17:41 | 2022-01-25
17:37 | 2022-01-25
17:00 | 2022-01-25
16:55 | 2022-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website