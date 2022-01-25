مصرف لبنان يخفّض دولار منصة "صيرفة".. كم بلغ اليوم؟

أعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة صيرفة بلغ لهذا اليوم، 36 مليون دولار أميركي بمعدل 22500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".

ولفت البيان إلى أنه "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".