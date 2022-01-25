لبنان

باسيل: نقف إلى جانب أي مكوّن يشعر بالاستهداف

Lebanon 24
25-01-2022 | 11:31
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تمنى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل زوال الظروف التي املت موقف الرئيس سعد الحريري، وأشار في كلمته عقب انتهاء اجتماع التكتل الدوري أنهم "معنيون بالمواجهة بالتعاضد بيننا كلبنانيين كل محاولات الفتن والتطرف". 
وأكد أن موقف التكتل ثابت بالوقوف مع اي مكون يشعر بالاستهداف، وأضاف، "ما لم نقبل به لأنفسنا لا نقبل به لغيرنا ونحن مع ضرورة ان يكون هناك تمثيل فعلي لبعضنا البعض في اي استحقاق". 
وتابع قائلاً: "الورقة الكويتية تتضمن عناوين حساسة بعضها متوافق عليه بين اللبنانيين وبعضها خلافي بين اللبنانيين وهي تتضمن المواضيع التي دعا رئيس الجمهورية ميشال عون للحوار حولها". 
وأردف قائلاً: "ليت رئيس الجمهورية يدعو اللبنانيين للحوار حول رد موحد على ما طرح في الورقة الكويتية". 
وفي الشق الإقتصادي، قال باسيل: "نحن مع موازنة تعكس توجهات انقاذية لكن الامر غير ظاهر لكن بالعكس هناك موضوع الصلاحيات لوزير المالية وبراءة الذمة للمصارف عن المرحلة السابقة والخسائر يجب ان يتحملها اصحاب السياسات الخاطئة وليس المودعين". 
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