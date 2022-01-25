لبنان

سعر "الفرّوج" يتراجع في لبنان.. كم بلغ سعره مع هبوط الدولار؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-01-2022 | 14:19
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مع تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، تواصل انخفاض أسعار المواد الغذائية خصوصاً تلك المرتبطة باللحوم والدواجن.
ومؤخراً، أصبح سعر الفرّوج يناهز 90 ألف ليرة بعدما كان قبل نحو 10 أيام بـ180 ألف ليرة في بعض المتاجر. أمّا سعر "السّودة" فتراجع ليصل إلى 60 ألف ليرة بعدما ناهز الـ100 ألف ليرة في محلات عديدة متخصصة ببيع الدواجن.
وقالت مصادر ناشطة في قطاع بيع الدواجن لـ"لبنان24" إنّ "الأسعار ستبقى على تراجعها وسط تراجع الدولار"، مشيرة إلى أن "حركة استهلاك المواد الغذئية المرتبطة بالدواجن ارتفعت كثيراً خلال الأيام القليلة الماضية، وبات المواطنون يشترون حاجياتهم بشكل أكبر بعد تراجع الأسعار".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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