لبنان

شيخ العقل معلقاً على قرار الحريري: بديل الاعتدال تسلط وتطرف وانعزال

Lebanon 24
25-01-2022 | 14:36
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علّق شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى على على موقف الرئيس سعد الحريري بتعليق عمله السياسي، فكتب عبر "تويتر": "لا مصلحة للبنان في غياب الاعتدال، فالبديل تسلط وتطرّف وانعزال، وفي انكفاء الحريري رسالة ليست في صالح الوطن، لعله فقد الأمل في نهوض لبنان من كبوته، أو لعله لمس تخلي العالم، وحتى الأصدقاء، عنه، لكن لا مبرّر لليأس، فلبنانُ باقٍ وطن التنوع ورمز الاعتدال وهو منتصر في النهاية".

 
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