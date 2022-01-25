لبنان

ترتيب الدول العربية على مؤشر الفساد لعام 2021.. أين موقع لبنان؟

Lebanon 24
25-01-2022 | 16:07
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جاءت الإمارات بالمرتبة الأولى في العالم العربي بمؤشر مدركات الفساد للعام 2021 الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، بينما جاءت في المرتبة الـ24 على مستوى العالم بين 180 دولة.

وقالت المنظمة في تقريرها، إن الإمارات (69 نقطة) وقطر (63 نقطة) هما الأفضل أداء في المنطقة العربية، في حين جاء لبنان (24 نقطة)، سوريا (13 نقطة) والصومال (13 نقطة) واليمن (16 نقطة) وليبيا (17 نقطة) في ذيل التقرير، أي الأسوأ أداء على الصعيد العالمي والعربي.

وأشار التقرير إلى أن الفساد السياسي في المنطقة لا يزال سببا في عرقلة التقدم نحو مكافحة الفساد، إذ سمح السلوك السياسي الممنهج والمصالح الخاصة بالتسبب لمزيد من الدمار والانتهاكات لحقوق الإنسان خلال جائحة كورونا. 
 
يشار هنا إلى أن مؤشر الفساد يعتمد في قياسيه على بعض السلوكيات المرتبطة بالفساد كالرشوة واختلاس المال العام، واستغلال السلطة لمصالح شخصية، والمحسوبية في الخدمة المدنية.

كما تقيس بعض البيانات الآليات الموضوعة لمكافحة الفساد مثل آليات محاسبة المسؤولين الفاسدين وقدرة الحكومة على تطبيق آليات تعزيز النزاهة، ووجود قوانين كافية حول الإفصاح المالي ومنع تضارب المصالح.

وفي ما يلي ترتيب دول العالم، الذي يعتمد على علامة من 100، يتدرج من الأقل إلى الأكثر فساداً:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

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