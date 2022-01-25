لبنان

درويش: الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها

Lebanon 24
25-01-2022 | 16:43
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قال عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش إنّ "التواصل السياسي في المراحل الحالية والسابقة قائم ومستمر بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس سعد الحريري"، مشيراً إلى أنّ "الحسابات الإنتخابية سوف تُجرى بشكل متقن ودقيق".

وفي حديثٍ عبر قناة الـ"OTV"، لفت درويش إلى أنّ "الإنتخابات النيابية سوف تحصل في موعدها"، موضحاً أن "تمويل الانتخابات لا يشكل مشكلة في هذه المرحلة"، وقال: "الصراعات التي تشهدها المنطقة تُحتم على لبنان إنخفاض في منسوب التوتر الداخلي اللبناني".

وشدّد درويش على أن "رغبة الحكومة اليوم هو الذهب في أفضل العلاقات مع الخليج العربي"، مؤكداً أن "هذا الأمر هو الذي سيحدث".

 

 

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