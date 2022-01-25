لبنان

تعزيز إجراءات

Lebanon 24
25-01-2022 | 17:37
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يعزز حزب فاعل إجراءاته الداخلية، بما يجعله قادراً على مواجهة أي ظروف ضاغطة، مهما كان نوعها أو حجمها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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