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لبنان
تعزيز إجراءات
Lebanon 24
25-01-2022
|
17:37
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يعزز حزب فاعل إجراءاته الداخلية، بما يجعله قادراً على مواجهة أي ظروف ضاغطة، مهما كان نوعها أو حجمها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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