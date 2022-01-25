لجأت بعض المؤسسات الكبرى إلى استحداث أقسام أو تعزيز أقسام محاسبة، بديلاً من التعامل مع المصارف التي تمارس تقنيناً على الرواتب والأموال التشغيلية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".