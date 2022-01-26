العاصفة "ياسمين" بدأت.. وستبلغ ذروتها في هذا الموعد!

يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية باردة وتسيطر كتل أكثر برودة مصحوبة بأمطار غزيرة وثلوج على مستويات متدنية تلامس الـ 600 متر بخاصة شمال البلاد وجنوبه، ويمتد تأثيرها حتى نهاية الاسبوع.

وأشارت صفحة Lebanon Weather Forecast على موقعها على فيسبوك إلى ان الجبال على موعد مع تساقط كثيف للثلوج، وما يُميّز العاصفة "ياسمين" كما أسمتها الصفحة هو مركز المنخفض المُناسب لكافة أرجاء البلاد والرطوبة المُرتفعة ممّا سيؤدي إلى تراكم الثلوج بشكل كثيف نسبةً للمُرتفعات المُتوسطة (1000م).

في التفاصيل:

فجر اليوم الأربعاء، يبدأ تأثير منخفض جويّ قطبيّ رطب على لبنان، يترافق بأمطار غزيرة وعواصف رعديّة ويستمرّ أقلّه حتى ظهر يوم الخميس.

تبدأ الثلوج بالتساقط فوق 1100-1000م، لتتدنّى تدريجيّاً بين ساعات الظهر وبعد الظهر لحدود 900-1000م، وسهل البقاع أولى ساعات المساء.

حوالي منتصف ليل الأربعاء - الخميس تدخل الجبهة الأكثر برودة والرطبة، ويتدنّى معها مُستوى تساقط وتراكم الثلوج ليُصبح بحدود 700م.

طبعاً تتساقط بعض الثلوج ما دون ال 700م (أيّ ما بين 500 و600م) ولكن تكون وقتيّة.

الرياح تكون مُعتدلة إلى ناشطة ويبقى الجليد يلّف المناطق الجبليّة لذا يُرجى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

التراكمات جيّدة جداً وهي بحدود 25-30سم على جبال ال 1000م وفي البقاع، 50-60سم على جبال ال 1500م و100سم على 2000م.

الخريطة المُرفقة هي من خلال موقع Meteociel تُظهر النزول القطبيّ المُباشر على لبنان والمنطقة والذي سيؤدي إلى العاصفة الثلجيّة التي ستشتدّ بين منتصف ليل الأربعاء - الخميس وصباح الخميس.

طقس الأيام المقبلة

أما عن طقس الأيام المقبلة فاليوم الأربعاء سيكون غائما مع انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة، وامطار متفرقة تشتد غزارتها وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية ترفع موج البحر لحدود 4 امتار. تتساقط الثلوج نهارا على ارتفاع 900 متر، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 600 متر وما دون ذلك فجر الخميس. نحذر من سلوك الطرق الجبلية وخصوصا طريق ضهر البيدر.

الخميس: غائم مع درجات حرارة متدنية دون معدلاتها الموسمية، وموجة من الصقيع. تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 600 متر وما فوق، مع بعض الانفراجات خلال النهار. يتكون الجليد على المرتفعات خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى، اعتبارا من 700 متر، لذا نحذر من خطر الإنزلاق.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم من دون تعديل في درجات الحرارة وامطار متفرقة مع برق ورعد. تتساقط الثلوج على ارتفاع 700متر وما فوق، ويتشكل الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 800 متر خلال فترة الليل.