لبنان

الديمقراطي اللبناني يدين جريمة العبادية.. هذا ما قاله

Lebanon 24
26-01-2022 | 00:34
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على إثر الفاجعة الأليمة بلدة العبادية قضاء بعبدا، التي اودت بحياة طلال حليم بركة الذي وجد مقتولا في منزله العبادية.
إستنكرت وحدة العبادية في الحزب الديمقراطي اللبناني "الجريمة البشعة التي أودت بحياة المغدور المأسوف عليه طلال حليم بركة"، ودانت بشدة العمل الإجرامي الشنيع .
ودعت إلى مزيد من التكافل والتضامن والإحتكام للعقل لتخطّي صعوبة المرحلة وتداعياتها، مثنية على جهود القوى الأمنية واثقة من قدراتها على كشف ملابسات الجريمة النكراء .
 
 
 
 
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