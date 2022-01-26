لبنان

وزير سابق يحذر من وقوع فوضى في لبنان.. اليكم ما قاله

Lebanon 24
26-01-2022 | 00:49
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اعتبر الوزير السابق رشيد درباس في حديث لـ"صوت كل لبنان"، أن انعكاسات خطوة الرئيس سعد الحريري ليست محصورة فقط بتيار "المستقبل" أو أنصاره بل سيكون لها تداعيات على الجميع وهذا قد يؤدي إلى فوضى غير متوازنة.
 
ورأى أن "ما جرى قد أعدّ له الحريري سلفاً منذ أشهر والقرار لا رجعة فيه ولكن من ينصت لخطابه يشعر أن مرارة كبرى في نفسه وأنه كان يفضل ألا يشرب من هذه الكأس
 
وأشار الى أن تأجيل الانتخابات سيؤدي لاستقالة عدد كبير من النواب ولا أظن أنّ التأجيل سيحصل واذا وأتت نتائج الانتخابات بنواب سنّة لا يمثلون الطائفة فهذه فوضى واختلال في التوازن.
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