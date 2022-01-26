لبنان

جلسات مناقشة الموازنة مستمرة في السراي الحكومي وميقاتي يعوّل على تعاون مجلس النواب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-01-2022 | 01:00
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جسلتان ماراتونيتان لدرس الموازنة عقدهما مجلس الوزراء امس  في السراي الحكومي والبقية تإتي طوال هذا الاسبوع، وسط معطيات تشير الى ان الجلسات قد تمتد الى مطلع الاسبوع المقبل، بالنظر الى كثافة المواد ودقة الارقام والنقاش المفصل في كل بند.

 

وعلى الرغم من بعض" التهريج الاعلامي" الذي افتعله احد الوزراء حول مسار النقاش وتراجع عنه لاحقا، افادت المعلومات ان المناقشات في مشروع الموازنة هي مناقشات علمية وموضوعية وانّ بعض التباينات في المقاربات متوقعة وطبيعية ولا شيء نافرا او حادا في المداولات.

 

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي يضبط ايقاع الجلسات بمرونة نسبية، يعوّل على تعاون مجلس النواب لانجاز الموازنة في اسرع وقت بعد احالتها عليه، كونها تشكل احد المداخل الاساسية لعملية الاصلاح.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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