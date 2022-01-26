لبنان

أمرٌ مفاجئ بشأن الدولار في المصارف.. هذا ما واجهه المواطنون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-01-2022 | 01:15
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كشفت معطيات مؤخراً أن مصارف عديدة لم تبادر إلى تخفيض سعر الدولار لديها المرتبط بسحوبات الليرة اللبنانية وفق التعميم رقم 161.

وفي الواقع، فإن مصرف لبنان خفّض تباعاً سعر الدولار على منصة "صيرفة" وقد وصل إلى 22500 ليرة اليوم. ومبدئياً، فإنه من المفترض أن تلتزم المصارف بالسعر المُحدّد على المنصّة أثناء إجراءات السحوبات، ومن الممكن أن تحتسب الدولار وفق سعرٍ أعلى بقليل.

غير أن ما حصل مؤخراً هو أن هناك مصارف ما زالت تحتسبُ دولار السحوبات على أساس 24700 ليرة، الأمر الذي يعني فارقاً كبيراً مع "صيرفة" وأيضاً مع الدولار في السوق الموازية الذي بلغ مؤخراً 23300 ليرة لبنانية.

وعليه، فإنه في حال حصل المواطن على دولارات وفق 24700، فإنه سيتكبد خسارة عند بيعها بالسوق الموازية، وهذا ما جرى مع الكثير من الأشخاص.

المصدر: لبنان 24

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