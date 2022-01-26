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لبنان
مروّج مخدرات بحقه 300 أسبقية جرمية... و"ابو وشم عا الإيد" وقع بسببه
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
26-01-2022
|
02:45
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كتب المحرر القضائي:
في سياق التحقيق مع الظنّين هامبي.ه (لبناني) من قبل مكتب مكافحة المخدرات المركزي، وبعد إجراء فحص مخبري له جاءت نتيجته إيجابية لجهة تعاطي الحشيشة، إعترف بتعاطيه المخدرات منذ سنتين وأنه يشتريها من محلة الفنار- الزعيترية قرب الدفاع المدني حيث يوجد درج طويل مقابل ملحمة، وأن الشخص الذي يشتري منه المخدرة يبلغ من العمر نحو ٣٥ عاماً، وهو طويل القامة، أسود الشعر، ممتلىء البنية، ولديه وشم على يده اليسرى ومسلّح بصورة دائمة ويرافقه شبان مسلّحون.
وتبيّن من الإستقصاءات والتحريات أن الشخص المقصود في إفادة الظنّين يعمل لحساب المتّهم محمد.ز( لبناني) الذي توجد بحقه أكثر من ٣٠٠ أسبقية بجرم الإتجار وترويج المخدرات في ملفات مكتب مكافحة المخدرات المركزي، وهو متوارٍ عن الأنظار، كما تبيّن وجود ٣ أسبقيات بحق الظنّين هامبي بجرم تعاطي المخدرات منذ العام ٢٠١٤.
وفي سياق التحقيق الإستنطاقي، إعترف الظنّين بما أُسند اليه، مكرّراً أقواله الأولية، فيما صدرت بحق المتّهم محمد.ز مذكرة توقيف غيابية.
وفي المحاكمة العلنية، لم يحضر المتّهم، وهو مبلّغ قرار المهل، فتمت محاكمته غيابياً وإعتباره فارّاً من وجه العدالة، وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه، كما لم يحضر الظنّين هامبي، وحضرت عنه وكيلته مصرحةً بأنه يتعذر عليه الحضور كونه خارج الأراضي اللبنانية فتقرّر محاكمته غيابياً.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي فؤاد مراد حكمت بالإجماع بتجريم المتّهم محمد.ز بالجناية المنصوص عنها في المادة ١٢٥ من قانون المخدرات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به، وبتغريمه مبلغ مئة مليون ليرة، وبتجريده من حقوقه المدنية، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه.
كما حكمت بإدانة الظنّين هامبي.ه بجنحة المادة ١٢٧/ مخدرات، وحبسه سنداً لها مدة ثلاثة أشهر، وتغريمه مبلغ مليوني ليرة، والإكتفاء تخفيفاً بمدة توقيفه وبغرامة قدرها مليونا ليرة، وبتدريك المتّهم والظنّين النفقات كافة مناصفة.
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